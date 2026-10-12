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Υδροστρόβιλοι σε Μύκονο, Λευκάδα, Κω και Πύργο Ηλείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 16:29
Υδροστρόβιλοι σε Μύκονο, Λευκάδα, Κω και Πύργο Ηλείας
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Εντυπωσιακά φαινόμενα υδροστρόβιλων καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα σε πολλές περιοχές της χώρας.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους  βοηθούν στην ΄΄γεννησή΄΄ τους. Η έντονη αστάθεια η υγρασία και η σύγκλιση των ανέμων συμβάλλει στην περιστροφή του αέρα και δημιουργείται μια στήλη.

Η εμφάνισή τους σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει  έντονο ενδιαφέρον. Μύκονο, Κως και Λευκάδα, βρίσκονται στο επίκεντρο προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα .

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στον Πύργο Ηλείας, όπως καταγράφεται στο παρακάτω βίντεο.

Τα εντυπωσιακά αυτά φαινόμενα υπενθυμίζουν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η φύση, χωρίς όμως όπως επισημαίνουν οι ειδικοί  να υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας για τους κατοίκους.

Πηγή βίντεο: Mykonos Live TV, Facebook: Weather News Greece

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