Υδροστρόβιλοι σε Μύκονο, Λευκάδα, Κω και Πύργο Ηλείας

Εντυπωσιακά φαινόμενα υδροστρόβιλων καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα σε πολλές περιοχές της χώρας.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους βοηθούν στην ΄΄γεννησή΄΄ τους. Η έντονη αστάθεια η υγρασία και η σύγκλιση των ανέμων συμβάλλει στην περιστροφή του αέρα και δημιουργείται μια στήλη.

Η εμφάνισή τους σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Μύκονο, Κως και Λευκάδα, βρίσκονται στο επίκεντρο προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα .

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στον Πύργο Ηλείας, όπως καταγράφεται στο παρακάτω βίντεο.

Τα εντυπωσιακά αυτά φαινόμενα υπενθυμίζουν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η φύση, χωρίς όμως όπως επισημαίνουν οι ειδικοί να υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας για τους κατοίκους.

Πηγή βίντεο: Mykonos Live TV, Facebook: Weather News Greece