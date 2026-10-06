Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με το βραβείο του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Με το βραβείο του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τιμήθηκαν 21 προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Νάνα Μούσχουρη, «για την συμβολή τους στη διασφάλιση, ότι η δημοκρατία στη χώρα μας μπόρεσε να ακμάσει, να είναι και να παραμείνει ζωντανή».

Η απονομή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη φετινή Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας και είναι η τελευταία για τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία εκπνέει σε λίγους μήνες.

«Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές παιδικές της αναμνήσεις από τη γερμανική κατοχή (στην Αθήνα), η Νάνα Μούσχουρη βοήθησε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης μόλις λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, συνεχίζει να διαμορφώνει τη γερμανική αντίληψη για την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη πάντα υποστήριζε την ειρήνη και την ελευθερία. Η σημασία αυτών των αξιών αποδεικνύεται επίσης από την εκτεταμένη προσήλωσή της πέρα ​​από το καλλιτεχνικό της έργο: από το 1994 έως το 1999, ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το 1993 είναι Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF», ανέφερε ο κ. Σταϊνμάιερ στην αιτιολόγηση της βράβευσης της Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

«Η διαίρεση της Γερμανίας δεν συνίστατο απλώς σε δύο κάπως ξεχωριστά μισά της χώρας, όπως ακούει κανείς μερικές φορές σε κάποιες ευτελιστικές αφηγήσεις. Ανατολή και Δύση δεν ήταν ουδέτεροι γεωγραφικοί όροι. Αντίθετα, η διαίρεση εμπεδώθηκε από ένα τείχος που χώριζε τη δημοκρατία τη δικτατορία, την ελευθερία από την καταπίεση, το κράτος δικαίου από την αυθαιρεσία. Αυτή η πολιτική διαίρεση ήταν που δίχασε τη χώρα μας, καθώς και ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Σταϊνμάιερ και επισήμανε ότι, αυτό που ενώνει τους βραβευθέντες είναι «η επίγνωσή τους αυτής της ιστορίας, της ελευθερίας που κερδήθηκε με κόπο, της δημοκρατίας που κερδήθηκε με κόπο». Η ελευθερία και η δημοκρατία «δεν έρχονται από μόνες τους – και δεν παραμένουν έτσι. Όπως ακριβώς έπρεπε να αγωνιστούν και να κερδηθούν, έτσι πρέπει επίσης να διατηρηθούν και να υπερασπιστούν με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο Γερμανός πρόεδρος, ενώ ανέφερε ότι, παρά τις αρετές τους, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παραμένουν ταπεινοί και έχουν στο μυαλό τους το «εμείς» όχι το «εγώ»., βασικό στοιχείο, όπως είπε, της δημοκρατίας.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος ανέδειξε ακόμη το γεγονός ότι όταν θεσπίστηκε το βραβείο, από τον πρόεδρο Τέοντορ Χόις, ήταν αδιανόητο ότι κάποτε θα βραβευόταν ένας γιος Ιρανών γονέων, όπως και ότι υπαρχηγός του Ναυτικού μας θα ήταν μια γυναίκα, κόρη Μαροκινών. «Τέτοιες ιστορίες μετανάστευσης και χειραφέτησης γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένες και αντανακλούν κι αυτές αυτό που ονομάζουμε “εσωτερική ενότητα”. Μια ενότητα ποικιλομορφίας, στην επιδίωξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της συμμετοχής – είτε ως εκπρόσωποι των πολιτών, είτε σε εθελοντική εργασία, είτε στα επαγγέλματά τους», συνέχισε ο κ. Σταϊνμάιερ και πρόσθεσε ότι αισθάνεται «ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι υπάρχουν παντού τέτοια άτομα, τα οποία εργάζονται για το κοινό καλό».

«Είναι μια τεράστια τιμή για μένα και με αγγίζει πραγματικά βαθιά», δήλωσε η κυρία Μούσχουρη στην εφημερίδα BILD μετά τη βράβευσή της και ανέφερε ότι το Βερολίνο σημαίνει για την ίδια πολλά και για πολλούς λόγους. «Το να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Βερολίνο είναι απίστευτο», πρόσθεσε και υπενθύμισε ότι στη Γερμανία έλαβε τον πρώτο χρυσό δίσκο της καριέρας της. Ενόψει μάλιστα των 92ων γενεθλίων της στις 13 Οκτωβρίου, η Νάνα Μούσχουρη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι «κατάφερα να φθάσω σε αυτή την ηλικία και μπορώ ακόμη να απολαμβάνω την αγάπη και η στοργή που μου έχει δώσει το κοινό». Αν κάνετε τον υπολογισμό, αυτό είναι περίπου 70 χρόνια, συνέχισε. «Αυτό με συγκινεί βαθιά. Όταν μιλάω γι’ αυτό, θα μπορούσα κάθε φορά να κλαίω. Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να τραγουδάω. Και αυτό ακριβώς έκανα (…) Είμαι απλώς πολύ χαρούμενη που υπέροχοι άνθρωποι εξακολουθούν να με ακολουθούν. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Εκτός από τρη Νάνα Μούσχουρη, από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο βραβεύθηκαν ακόμη ο Τόμας Μπάιερ, εκ των πρωταγωνιστών της Ειρηνικής Επανάστασης στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το 1989, ο μουσικός τζαζ Τιλ Μπρένερ, η χημικός από το Καζακστάν Ανγκελίνα Μπούρντικ, η οποία έχει αφοσιωθεί στις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης μεταναστών, η ανατολικογερμανίδα λογοτέχνης Ντανιέλα Νταντς, ο Καράμπα Ντιάμπι, πρώην ομοσπονδιακός βουλευτής και εμπνευστής πρωτοβουλιών και δράσεων για την κατανόηση της Αφρικής στη Γερμανία, η δημοσιογράφος και πρώην ανταποκρίτρια στη Βρετανία Ανέτε Ντίτερτ, η οποία κάλυψε το Βrexit και όσα ακολούθησαν, οι Τόβα Φρίντμαν και Άρον Γκούντμαν, η πρώτη ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και ο εγγονός της, ο οποίος αναρτά στο TikTok βίντεο με συνεντεύξεις από τη γιαγιά του για την περίοδο των Ναζί, η αξιωματικός του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού Ναριμάν Χαμούτι, με καταγωγή από το Μαρόκο, η επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικής Εκπαίδευσης και Δημοκρατικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο του Ροστόκ Γκούντρουν Χάινριχ, η οποία ασχολείται με προγράμματα πολιτικής επιμόρφωσης και αντισημιτισμού, ο πολεμικός ανταποκριτής Ναβίντ Κερμάνι για το έργο του στη μελέτη Ανατολής – Δύσης, η συγγραφέας και δημοσιογράφος Γιάγκοντα Μάρινιτς, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Χαϊδελβέργης, ο πολιτικός επιστήμων Χέρφριντ Μούνκλερ, ο πρώην βουλευτής Ρούπρεχτ Πόλεντς, γνωστός για την κοινωνική δράση του και την στήριξη του διαθρησκειακού διαλόγου, η ανατολικογερμανίδα συγγραφέας Μάνγια Πρέκελς, η οποία έχει αφιερωθεί στη δημοκρατική εκπαίδευση των νέων, ο καλλιτέχνης Γκέραλντ Ρίχτερ, εμπνευστής των «Λαβάρων της Ειρήνης», καλλιτεχνικού έργου στο οποίο παιδιά και νέοι σχεδιάζουν πανό με θέμα τις αξίες του Συντάγματος, ο πρόεδρος της γερμανικής Επιτροπής της UNICEF Γκέοργκ Γκραφ φον Βαλντερζέε, η Μαρίνα Βάισμπαντ, πρώην αρχηγός του κόμματος των Πειρατών, η πρόεδρος της Caritas, του μεγαλύτερου οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας της Γερμανίας Εύα Βέλσκοπ-Ντεφάα, με μακρά εθελοντική δράση στα θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και η Έβελιν Τσούπκε, ως η πρώτη Ομοσπονδιακή Επίτροπος για τα Θύματα της Δικτατορίας του SED, από το 2021, γνωστή για την αντιστασιακή της δράση στην ΛΔΓ.