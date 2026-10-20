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Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 10:19
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση
Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε διαφορετικά περιστατικά που κινητοποίησαν την αστυνομία.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας 32χρονος συνελήφθη στη Σταυρούπολη, καθώς φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο με υλικές ζημιές.

Στο κέντρο με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα

Σε δεύτερο περιστατικό, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 34χρονο στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν διαφορετικές παραβάσεις της οδικής νομοθεσίας, ενώ οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας για την οδική ασφάλεια.

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