Η αγάπη τους νίκησε την λευχαιμία και το λέμφωμα

Η Μαρία και ο Γιάννης γνωρίστηκαν στην μεταμόσχευση, ενώθηκαν με την αγάπη και κέρδισαν ξανά τη ζωή.

Η Μαρία νόσησε από το λέμφωμα Ηodgkin όταν ήταν 25 χρονών. Ο Γιάννης νόσησε από χρόνια μυελοογενή λευχαιμία το 2015. Οι δυό τους γνωρίστηκαν στον διάδρομο του νοσοκομείου και τους ένωσε ο κοινός τους αγώνας.

“Πάντα ο ένας προσπαθούσε να φτιάξει την ψυχολογία του άλλου κάνοντας σχέδια για το μέλλον” λέει στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα , η Μαρία.

Το ζευγάρι θελει να περάσει το μήνυμα σε όποιον νοσεί από καρκίνο πως δεν τελειώνει η ζωή του και πως υπάρχει ελπίδα.