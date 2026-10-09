Η αγάπη τους νίκησε την λευχαιμία και το λέμφωμα
Η Μαρία και ο Γιάννης γνωρίστηκαν στην μεταμόσχευση, ενώθηκαν με την αγάπη και κέρδισαν ξανά τη ζωή.
Η Μαρία νόσησε από το λέμφωμα Ηodgkin όταν ήταν 25 χρονών. Ο Γιάννης νόσησε από χρόνια μυελοογενή λευχαιμία το 2015. Οι δυό τους γνωρίστηκαν στον διάδρομο του νοσοκομείου και τους ένωσε ο κοινός τους αγώνας.
“Πάντα ο ένας προσπαθούσε να φτιάξει την ψυχολογία του άλλου κάνοντας σχέδια για το μέλλον” λέει στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα , η Μαρία.
Το ζευγάρι θελει να περάσει το μήνυμα σε όποιον νοσεί από καρκίνο πως δεν τελειώνει η ζωή του και πως υπάρχει ελπίδα.
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