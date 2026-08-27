Γρεβενά: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρώμιο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 27/8/2026, στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ με έξι οχήματα.
Ο Δήμος Κοζάνης, παρείχε μηχάνημα έργου και υδροφόρες.
Από αέρος, επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, προχωρά στη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
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