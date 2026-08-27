Ν. Καλλικράτεια: Νεκρός ανασύρθηκε 88χρονος Σουηδός από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ηλικιωμένος Σουηδός, το απόγευμα της Τετάρτης (26/8/2026), από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.

Ο 88χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνες για το περιστατικό, διενεργεί προανάκριση το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.