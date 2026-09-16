Άρης Μουγκοπέτρος: «8ο και τελευταίο χειρουργείο».Το μήνυμα ελπίδας του μουσικού

Με την ελπίδα να ολοκληρωθεί η δύσκολη διαδρομή των επεμβάσεων στο χέρι του, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram το όγδοο χειρουργείο του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αναφέρθηκε στον γιατρό του, Εμμανουήλ Φανδρίδη, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την επιθυμία αυτή να είναι η τελευταία δοκιμασία.

«8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά ! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη.

΄΄Σας αγαπάω πολύ όλους΄΄ , έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το μήνυμά του με το hashtag #nevergiveup.

Ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά το Πάσχα του 2025, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα. Έκτοτε ακολουθεί μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης, με διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.