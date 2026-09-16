Χανιά: Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 17/9

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Πέμπτη και από τις δυο εισόδους του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 32 mm, τιμές ανώτερες των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες.