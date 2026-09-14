Γιώργος Μαζωνάκης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Νίκαια

Στη μία το μεσημέρι σήμερα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστούν αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ταφή του θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια έχει ζητήσει να τηρηθεί διακριτικότητα.

Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση, αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Πρόκειται για την εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής. Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, περιμένοντας να τον αποχαιρετήσει.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Θαυμαστές του άφηναν λουλούδια και τραγουδούσαν μαζί με τις γνωστές επιτυχίες του.

Πολλοί από όσους βρέθηκαν στη Νίκαια είχαν ταξιδέψει από περιοχές εκτός Αθηνών. Για την περίσταση είχαν ναυλωθεί ειδικά λεωφορεία.

Από την Κυριακή η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ναό, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Ειδικός χώρος έχει διαμορφωθεί για τα τηλεοπτικά συνεργεία που θα καλύψουν την τελετή, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.