Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 51 μεταναστών

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από πληροφορία για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, η οποία έχει ημιβυθιστεί.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι από παραπλέοντα πλοία.

Παράλληλα, εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άνθρωποι.

Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη της Frontex, καθώς και εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης.

Σπεύδουν ακόμη ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.