Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι προβλέπει η αυστηρή νηστεία της 14ης Σεπτεμβρίου

Η νηστεία συνδέεται με το πνευματικό περιεχόμενο της εορτής

Η νηστεία συνδέεται με το πνευματικό περιεχόμενο της εορτής INTIME

Η Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που τιμάει σήμερα η Εκκλησία συνοδεύεται από αυστηρή μονοήμερη νηστεία. Η εκκλησιαστική τάξη δεν επιτρέπει την κατανάλωση κρέατος, ψαριού, γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και λαδιού.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία κατέχει ιδιαίτερη θέση στο ορθόδοξο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, καθώς συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες εορτές της Εκκλησίας και με τον συμβολισμό της θυσίας και της Ανάστασης του Χριστού.

Η νηστεία της 14ης Σεπτεμβρίου

Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί μία από τις ιδιαίτερες μονοήμερες νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε αντίθεση με άλλες ημέρες νηστείας, για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού προβλέπεται αποχή και από το λάδι, πέρα από τα ζωικά προϊόντα και το ψάρι.

Η νηστεία συνδέεται με το πνευματικό περιεχόμενο της εορτής. Στην ορθόδοξη παράδοση, η αποχή από ορισμένες τροφές αποτελεί μέρος άσκησης που συνδέεται με την προσευχή, την εγκράτεια και την προετοιμασία για μεγάλες εκκλησιαστικές ημέρες.

Η εύρεση και η επιστροφή του Τιμίου Σταυρού

Η γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού παραπέμπει στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, συνδέεται με την επιστροφή του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, αφού ανακτήθηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο. Για τους χριστιανούς, ο Σταυρός αποτελεί το κεντρικό σύμβολο της θυσίας και της Ανάστασης του Χριστού.