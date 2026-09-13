Λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί από νωρίς για να τον αποχαιρετήσει.

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται έξω από τον ναό. Κρατούν λουλούδια και τα πετούν στη νεκροφόρα που βρίσκεται η σορός του τραγουδιστή, την ώρα που η συγκίνηση είναι διάχυτη.

Από το συγκεντρωμένο πλήθος ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Πολλοί σιγοτραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες του, σε ένα τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η εικόνα έξω από τον ναό είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν έρθει για να αποτίσουν φόρο τιμής και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του διαδρομή.

Λουλούδια, τραγούδια και δάκρυα συνθέτουν το σκηνικό στη Νίκαια, όπου ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό του τρόπο.

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα εκτεθεί σε λαϊκή αγρυπνία μέχρι τις 13:00 της Δευτέρας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια.

Μας ενημερώνουν Η Νατάσα σικόλα και η Μαρία Κολοβού!