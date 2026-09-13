Πελασγία: Υπό έλεγχο η φωτιά 

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο Δήμος Στυλίδας, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.