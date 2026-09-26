Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Ξεσπά ο αδερφός της 25χρονης Πηνελόπης – «Αδύναμοι άνδρες καταστρέφουν μια ζωή»

Ο αδερφός της άτυχης Πηνελόπης δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεσπώντας για τον θάνατο της 25χρονης. Ο ίδιος μίλησε για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών κάνοντας λόγο για «αδύναμους άντρες που δεν αποδέχονται την ελευθερία των γυναικών, που δεν δέχονται ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους».

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», είπε αρχικά ο αδερφός της Πηνελόπης σε ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ο ίδιος είπε: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκότανε».