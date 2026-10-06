Γιαννιτσά: Της πήραν 26.400 ευρώ προσποιούμενοι τους «αστυνομικούς»

Μια 90χρονη στα Γιαννιτσά έπεσε θύμα απάτης με το γνωστό τέχνασμα του «αστυνομικού».

Οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Η απάτη έγινε τον περασμένο Αύγουστο και εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Η παγίδα στήθηκε με δύο τηλεφωνήματα. Αρχικά, ένας άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας εμφανίστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός.

Της είπε πως δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών.

Με συγκεκριμένες οδηγίες, η 90χρονη συγκέντρωσε τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα και τα άφησε σε σημείο που της υπέδειξαν.

Από εκεί τα παρέλαβε ένας 61χρονος, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Η Αστυνομία ταυτοποίησε τον 61χρονο για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των συνεργών του, αλλά και για να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες παρόμοιες απάτες.