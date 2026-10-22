Για γερά νεύρα η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στους δρόμους της Αθήνας, με τον Κηφισό να βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο».

Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πρωτεύουσας, στην Αττική Οδό, αλλά και στις βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς την Αθήνα. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο φτάνουν τα 30 λεπτά.

Κίνηση στον Κηφισό και στις εθνικές οδούς

Στον Κηφισό, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών-Κορίνθου, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο. Στο ρεύμα εξόδου, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Δαφνί έως τα Διυλιστήρια.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αθηνών-Λαμίας. Στο ρεύμα εξόδου, η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη από τα ΚΤΕΛ έως τον Λαχανά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα.

Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου καθυστερήσεις καταγράφονται τόσο στους δρόμους που οδηγούν σε αυτό όσο και στις γύρω οδούς.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται ακόμη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή λεωφόρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά, κυρίως στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.