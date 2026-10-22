Στον Alpha μίλησε η μητέρα της 21χρονης που νοσηλεύεται στην εντατική

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Φρόσω Κυριαζή μίλησε η μητέρα της 21χρονης που νοσηλεύεται στην εντατική, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να της χορηγήθηκε το λεγόμενο «χάπι του βιασμού».

Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το τι προηγήθηκε.

«Είμαστε αισιόδοξοι», λέει η μητέρα της

Η μητέρα της 21χρονης κατάφερε να δει την κόρη της και εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία της υγείας της.

«Έχει επαφή με το περιβάλλον και μπορέσαμε να τη δούμε. Είμαστε αισιόδοξοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να προχωρήσει σε εικασίες για τις συνθήκες του περιστατικού, ζητώντας να προκύψουν αποδείξεις. «Δεν θέλω να κάνω εικασίες, θέλω αποδείξεις. Έχω εμπιστοσύνη στην αστυνομία», δήλωσε.

Η διασωλήνωση που αποδείχθηκε καθοριστική

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, από το Κέντρο Υγείας είχε μεταφερθεί η πληροφορία ότι η κοπέλα ενδέχεται να είχε λάβει ουσία που χρησιμοποιείται ως «χάπι του βιασμού».

Όπως ανέφερε, η 21χρονη διασωληνώθηκε στο Κέντρο Υγείας. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εκείνη που της έσωσε τη ζωή.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του Τζανείου Νοσοκομείου επιβεβαίωσε ότι η νεαρή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στην υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο φίλος της 21χρονης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κρίσιμο στοιχείο θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν της χορηγήθηκε κάποια ουσία.

Η μητέρα της ανέφερε επίσης ότι την κοπέλα εξέτασε ιατροδικαστής, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, δεν φέρει σημάδια κακοποίησης.

Οι απαντήσεις των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 21χρονη βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.