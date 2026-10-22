Καταδίκες για την εκβίαση του δημάρχου Ωραιοκάστρου

Σε ποινές φυλάκισης 33, 21 και 10 μηνών καταδικάστηκαν τρία άτομα για την εκβίαση του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, σύμφωνα με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 51χρονο ιδιωτικό ντετέκτιβ, την 27χρονη σύντροφό του και έναν 71χρονο συνταξιούχο. Παράλληλα, το δικαστήριο αθώωσε αυτοδιοικητικό παράγοντα, ο οποίος κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση.

Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό του Οκτωβρίου του 2021. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος, του ζητήθηκαν 40.000 ευρώ για να μην δημοσιοποιηθεί βίντεο από προσωπική του στιγμή, το οποίο είχε καταγραφεί έπειτα από παρακολούθηση.

Η καταγγελία και η αστυνομική επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Παντελής Τσακίρης περιέγραψε όσα έζησε, κάνοντας λόγο για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Όπως κατέθεσε, ο ίδιος και ο αδελφός του απευθύνθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία και στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Κατήγγειλαν την εκβίαση και ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκαν ένοχοι, ανάλογα με την περίπτωση, για παράνομη βιντεοσκόπηση, εκβίαση κατά συρροή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ποινές και η αθώωση του αυτοδιοικητικού

Το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικό μόνο στην 27χρονη σύντροφο του ντετέκτιβ. Οι ποινές του ζευγαριού ανεστάλησαν, ενώ η ποινή του 71χρονου συνταξιούχου μετατράπηκε σε χρηματική, με ημερήσια αντιστοιχία 10 ευρώ.

Αντίθετα, ο αυτοδιοικητικός παράγοντας, ο οποίος φερόταν ως πολιτικός αντίπαλος του δημάρχου και κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός, αθωώθηκε.

Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, οι φήμες για συμμετοχή του στην παρακολούθηση είχαν πολιτικό κόστος για τον ίδιο, ενώ επηρέασαν και την οικογένειά του.