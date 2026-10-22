Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή στις Τρεις Βαγιές – Δυο συλλήψεις

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/10/2026), στην περιοχή των Τριών βαγιών στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατά την οποία ένας 27χρονος Παλαιστίνιος, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι από μεταλλικό αντικείμενο.

Για το περιστατικό, είχαν προσαχθεί δυο υπήκοοι Σουδάν, 20 και 21 ετών, όπου τελικά, η προσαγωγή, μετατράπηκε στη σύλληψη και των δυο.

Ωστόσο, οι Αρχές, αναζητούν για το συγκεκριμένο περιστατικό, άλλα δυο άτομα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, αλλά και τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, βρίσκονται υπό την διερεύνηση των Αρχών.