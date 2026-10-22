Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της συζύγου του που “ράγισε” καρδιές

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες από την ημέρα που ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του, η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του για σχεδόν έξι δεκαετίες επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε μια ολόκληρη ζωή.

Η ιστορία της κοινής τους πορείας ξεκίνησε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Άσπα Αραπίδου παντρεύτηκαν στις 28 Οκτωβρίου 1967, με εκείνον να είναι μόλις 23 ετών και εκείνη 18. Από τότε έμελλε να πορευτούν μαζί για δεκαετίες, χτίζοντας μια κοινή ζωή που συνδέθηκε με την προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου τραγουδοποιού.