“Βαριά” προσγείωση ελικοπτέρου Χιούι στην Κάλυμνο

Βαριά προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 22/10/2026, ελικόπτερο τύπου Agusta Bell UH-1H της Αεροπορίας Στρατού στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ Καλύμνου, στην Κάλυμνο.

Το περιστατικό, σημειώθηκε όταν στο ουραίο σύστημα του ελικοπτέρου, παρουσιάστηκε μηχανικό πρόβλημα, που είχε ως αποτέλεσμα τη “βαριά” προσγείωσή του.

Τόσο οι πιλότοι, όσο και οι επιβαίνοντες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Πηγή φωτό: Παλμός της Καλύμνου

– ΓΕΣ: Βαριά προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Huey στην Κάλυμνο – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:25, το οποίο εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ».

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

Πηγή φωτό: Παλμός της Καλύμνου

Πηγή βίντεο: KALYMNOS NEWS