Γερμανία: Συνελήφθη 31χρονος για 3 ανθρωποκτονίες

Στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με γερμανικές Αρχές, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συνελήφθη 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, και κατόπιν διεθνών συνεργασιών, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε περιοχή της Γερμανίας.

Ο 31χρονος αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού την 14-01-2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκρήξεις και εμπρησμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου «Kalashnikov».

Για τον συλληφθέντα κινούνται οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.