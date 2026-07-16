Πάρος: Εμβολίστηκε μοτοσικλέτα αστυνομικού

Επεισοδειακή κατέληξε να είναι επιχείρηση της αστυνομίας για ναρκωτικά στην Πάρο όταν 23χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλισε μοτοσικλέτα αστυνομικού.

Ο 23χρονος και ένας συνομήλικός του συνελήφθησαν χτες βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου. Ο ένας 23χρονος κινούνταν με αυτοκίνητο όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει στον έλεγχο.

Εκείνος τους αγνόησε, ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε μία μοτοσικλέτα αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αλλά ήταν στο σημείο για να συνδράμει στην επιχείρηση των συναδέλφων του.

Ο 23χρονος συνέχισε την «τρελή» πορεία του με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν και τελικά να καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε οτι ο 23χρονος σε συνεργασία με τον συνομήλικό του διακινούσαν ναρκωτικά με τον δεύτερο να αναλαμβάνει να τα κρύβει σπίτι του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 544,9 γραμμάρια κοκαΪνης, 309,4 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό που έφτανετα 2.730 ευρώ και ένα ρόπαλο. Ακόμη κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων.

Σε βάρος των δύο ανδρών έχει σχηματιστει δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απέιθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατά περίπτωση οπλοκατοχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και οι οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.