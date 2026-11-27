Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμούς της Φθιώτιδας.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα ακόμη για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών και την Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ιδιαιτέρων Ομάδων (Ο.Π.Δ.Ι.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί έλεγξαν συνολικά 16 ημεδαπούς και επτά οχήματα. Παράλληλα, πραγματοποίησαν έρευνες σε έξι κατοικίες και πρόχειρα καταλύματα, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Από τους ελέγχους προέκυψαν τρεις προσαγωγές ημεδαπών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, δύο άτομα οδηγήθηκαν στη σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση για τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις. Αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκε στο σημείο και προχώρησε στην αποσύνδεσή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αντίστοιχες στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.