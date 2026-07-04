Φωτιές σε Κέρκυρα – Κιλκίς και Κουφάλια Θεσσαλονίκης όπου ήχησε το 112

Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης- Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 12:45, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υπάρχει επιπλέον και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

“Πολιτική Προστασία – Civil Protection 04-07-2026 16:50. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέοι Επιβάτες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Wildfire in the area of Nei Epivates of the regional unit of Thessaloniki. Stay alert and follow the instructions of the Authorities. Οδηγίες αυτοπροστασίας-Protective action guidelines: https://civilprotection.gov.gr/all-guidelines

Κέρκυρα: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα βόρεια του νησιού

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, η οποία ξέσπασε μετά τις 12:30 κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 6 οχήματα. Παραλληλα, υδροφόρες του δήμου Β. Κερκυρας και της Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Φωτιά στο Κιλκίς

Συναγερμός για φωτιά στο Κιλκίς.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 Α/Φ ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Εστάλει μήνυμα 112

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το μήνυμα.

Συναγερμός στη Ρόδο για φωτιά στον Ατάβυρο – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και ‘Αγιος Ισίδωρος.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.