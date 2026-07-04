Σερραίοι αστυνομικοί επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ νεαρό υπήκοο Λιβάνου κλειδωμένο σε φορτηγό

Συναγερμός σήμανε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) των Σερρών όταν στις 4:30 χθες τα ξημερώματα νεαρός άνδρας από το Λίβανο τηλεφώνησε και είπε σε κατάσταση απόγνωσης ότι ήταν κλειδωμένος στο πίσω μέρος ενός φορτηγού , δεν μπορούσε να αναπνεύσει και η ζωή του κινδύνευε.

Η ως εκφωνήτρια του Κέντρου R/T της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, εντόπισε αρχικά την τοποθεσία του 27χρονου και στη συνέχεια καθοδήγησε και συντόνισε με ψυχραιμία το πλήρωμα του περιπολικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών που εντόπισαν το όχημα στο 47ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, (σε σταθμό στάσης φορτηγών) .

Μόλις οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και άνοιξαν τις πίσω πόρτες εντόπισαν τον 27χρονο Λιβανέζο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Αμέσως ξεκίνησαν να του κάνουν κάρπα και σε λίγα λεπτά ο νεαρός άνδρας επανήλθε μετά από λίγα λεπτά, ανακτώντας τις αισθήσεις του.

Η υπόθεση πήρε αμέσως τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις. Ο 27χρονος Λιβανέζος συνελήφθη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, ενώ με χειροπέδες κατέληξε και ο οδηγός του φορτηγού, ένας 23χρονος υπήκοος Πολωνίας. Ο νεαρός οδηγός ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία γνώση για το περιστατικό και ότι ο μετανάστης είχε τρυπώσει κρυφά στο όχημά του εν αγνοία του.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες που Σερραίοι αστυνομικοί σώζουν μία ζωή καθώς λίγες μέρες πριν Αστυνομικός έσπασε παράθυρο και έσωσε αβοήθητο ηλικιωμένο στο χωριό Εμμανουήλ Παπά όταν αυτός κατέρρευσε αβοήθητος μέσα στο κλειδωμένο σπίτι του.