Μεσσηνία: Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή

Σε απομονωμένη και δύσβατη δασική έκταση της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικούντας και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Λαχανάδα, κοντά στον οικισμό Δενδρούλια του Δήμου Πύλου – Νέστορος, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν μεγάλη και πλήρως οργανωμένη φυτεία κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 32 και 27 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με δράση στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.