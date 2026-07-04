Διάσωση θαλάσσιας χελώνας στην Κεφαλονιά
Μια χελώνα καρέτα καρέτα διέσωσαν ένας δύτης και εθελοντές στην πολυσύχναστη παραλία της Αγίας Ευφημίας στην Κεφαλονιά.
Η χελώνα είχε μπλεχτεί σε παραγάδι και πλησίασε τους κολυμβητές αναζητώντας βοήθεια.
Ο Μάκης Σωτηρόπουλος, δύτης, που βοήθησε στη διάσωση της χελώνας αναφέρει χαρακτηριστικά: “Τα εγκαταλελειμμένα εργαλεία αλιείας, όπως το παραγάδι, που τυχαίνει να έχει γεμίσει όλη η θάλασσα, είναι επικίνδυνα και όσοι δύτες μπορούν, καλό θα είναι να τα απομακρύνουν.”
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