Διάσωση θαλάσσιας χελώνας στην Κεφαλονιά

Μια χελώνα καρέτα καρέτα διέσωσαν ένας δύτης και εθελοντές στην πολυσύχναστη παραλία της Αγίας Ευφημίας στην Κεφαλονιά.

Η χελώνα είχε μπλεχτεί σε παραγάδι και πλησίασε τους κολυμβητές αναζητώντας βοήθεια.

Ο Μάκης Σωτηρόπουλος, δύτης, που βοήθησε στη διάσωση της χελώνας αναφέρει χαρακτηριστικά: “Τα εγκαταλελειμμένα εργαλεία αλιείας, όπως το παραγάδι, που τυχαίνει να έχει γεμίσει όλη η θάλασσα, είναι επικίνδυνα και όσοι δύτες μπορούν, καλό θα είναι να τα απομακρύνουν.”