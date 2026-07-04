Εικόνες ντροπής με ανεξέλεγκτες χωματερές στο Λουτράκι

Οι εικόνες ντροπής είναι τραβηγμένες στην περιοχή Μάγουλα στο Λουτράκι… Ασυνείδητοι έχουν δημιουργήσει ανεξέλεγκτες χωματερές πετώντας αδιακρίτως ξύλα, φελιζόλ, μπάζα, κεραμίδια, πλαστικά, στρώματα, χαλιά, ξερά χόρτα, κλαδιά και κάθε είδους ογκώδη απορρίμματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ανακαινίσεις σπιτιών.

Οι τεράστιοι σωροί σκουπιδιών βρίσκονται δίπλα σε δρόμους, χωράφια και κατοικίες, αποτελώντας όχι μόνο εστία ρύπανσης αλλά και μια πραγματική πυριτιδαποθήκη εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.