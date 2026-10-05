Φωτιά τώρα στον Αυλώνα Μεσσηνίας

Τρία εναέρια μέσα στη μάχη για δασική έκταση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο μέτωπο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για την επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στον Αυλώνα Μεσσηνίας

Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το Πυροσβεστικό Σώμα γνωστοποίησε την κινητοποίηση μέσω ανάρτησής του:

«#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.»