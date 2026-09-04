Φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.