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Φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 15:52
Φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας. 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. 

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. 

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