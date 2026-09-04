Φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.
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