1.265 παραβάσεις σε φορτηγά οχήματα

Σε ειδική επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής- Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τον ταχογράφο και τα ωράρια εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών

Ειδική επιχειρησιακή δράση για τον έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από οδηγούς και ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στο πλαίσιο της δράσης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ασφαλή φόρτωση, την κατάσταση των ελαστικών, την τήρηση των προβλεπόμενων ωραρίων εργασίας και ανάπαυσης, καθώς και στη γενικότερη συμμόρφωση των οδηγών.

– 1.265 παραβάσεις σε 3.052 ελέγχους

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν 3.052 φορτηγά οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.265 παραβάσεις.

Από αυτές, οι σημαντικότερες αφορούσαν:

– 1.091 παραβάσεις για παραβίαση των διατάξεων σχετικά με τον ταχογράφο και τα ωράρια εργασίας και ανάπαυσης.

– 21 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης.

-12 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

– 9 παραβάσεις για στέρηση ισχύοντος ΚΤΕΟ.

– 5 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά.

Για το σύνολο των παραβάσεων επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους κατά περίπτωση υπόχρεους, δηλαδή οδηγούς, ιδιοκτήτες και υπεύθυνους φόρτωσης.