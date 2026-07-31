Επιχείρηση εκκένωσης από στην παραλία του Αγ. Βασιλείου στη Βοιωτία

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα επιχείρηση εκκένωσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Στο σημείο βρίσκονται πέντε ιδιωτικά σκάφη ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο της Πυροσβεστικής.

Επιπλέον σκάφη αναμένονται την επόμενη ώρα.

Η πυρκαγιά έχει ξσπάσει σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία.Ήχησε μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Άγιος Βασίλειος προς Καπαρέλι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στοι σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες της 4ης ΚΑΙ 1Οης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.