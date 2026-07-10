Φωτιά στο Καλοχώρι- Στο αυτόφωρο 70χρονος

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλειμμελειοδικείο Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί για να δικαστεί ο 70χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφήκες με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά.

Η φωτιά ξεκίνησε καίγοντας απορρίματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά και μετά επεκτάθηκε μέσα σε επιχείρηση και γειτονικές αποθήκες.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε βαθμό πλημμελήματος ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος καθως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε .

Εκτός από την ποινική δικογραφία του επιβλήθηκε και και διοικητικό πρόστιμο 5.886,65 ευρώ.