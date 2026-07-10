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Φωτιά στο Καλοχώρι- Στο αυτόφωρο 70χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 15:29
Φωτιά στο Καλοχώρι- Στο αυτόφωρο 70χρονος
INTIME

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλειμμελειοδικείο Θεσσαλονίκης  θα οδηγηθεί για να δικαστεί ο 70χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφήκες με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά.

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Έβαλε φωτιά σε χαρτί για να διώξει σφήκες και προκάλεσε πυρκαγιά
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Η φωτιά ξεκίνησε καίγοντας απορρίματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά και μετά επεκτάθηκε μέσα σε επιχείρηση και γειτονικές αποθήκες.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε βαθμό πλημμελήματος ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος καθως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε .

Εκτός από την ποινική δικογραφία του επιβλήθηκε και και διοικητικό πρόστιμο 5.886,65 ευρώ.

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