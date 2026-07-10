Κοντά στο σπίτι της Β. Νέστορα το «κρησφύγετο»

Ο Πέτρος Καρσιώτης μας ενημερώνει πως κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να φτάσουν στα ίχνη των τριών συλληφθέντων για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.