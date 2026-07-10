Πυρκαγιά στην Αγιάσο Λέσβου – Τέθηκε υπό έλεγχο
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική περιοχή στην Αγιάσο της Λέσβου. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την προσπάθεια κατάσβεσης έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις