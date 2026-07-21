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Πατίνι και αυτοκίνητο τυλίχτηκαν στις φλόγες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/07/2026 17:52
Πατίνι και αυτοκίνητο τυλίχτηκαν στις φλόγες
INTIME

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στην Κυψέλη όταν ένα πατίνι και ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένα  δίπλα- δίπλα , τυλίχτηκαν στις φλόγες  . Το Ι.Χ  αυτοκίνητο   ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη.  Σύμφωνα με περίοικους, προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

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