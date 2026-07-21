Πατίνι και αυτοκίνητο τυλίχτηκαν στις φλόγες
Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στην Κυψέλη όταν ένα πατίνι και ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένα δίπλα- δίπλα , τυλίχτηκαν στις φλόγες . Το Ι.Χ αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με περίοικους, προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.
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