Φωτιά στην Κόνιτσα

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κορυφογραμμή της Κόνιτσας μετά από πτώση κεραυνού και αυτή τη στιγμή κινείται προς τη χαράδρα του Αώου. Το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσβατο, δυσχαιρένοντας το έργο των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με τη πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 6 ελικόπτερα της πυροσβεστικής, δασοκομάντος και εθελοντές.

Πηγή βίντεο: epirusgate