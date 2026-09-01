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Φωτιά στην Κόνιτσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/09/2026 13:08
Φωτιά στην Κόνιτσα
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κορυφογραμμή της Κόνιτσας  μετά από πτώση κεραυνού και αυτή τη στιγμή κινείται προς τη χαράδρα του Αώου. Το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσβατο, δυσχαιρένοντας το έργο των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με τη πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 6 ελικόπτερα της πυροσβεστικής, δασοκομάντος και εθελοντές.

 

Πηγή βίντεο: epirusgate

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