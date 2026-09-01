Βίντεο:Καρέ- καρέ σφοδρή σύγκρουση ι.χ. με ταξί.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ένα όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην παλιά εθνική οδό Χανίων, στην οδό Κισσάμου.Το βίντεο ντοκουμέντο ΄΄κόβει΄΄ την ανάσα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.Ο οδηγός του ταξί είχε κάμερα στο όχημα του και κατέγραψε τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης. Έρευνα για τις συνθήκες του Τροχαίου κάνει η Τροχαία.