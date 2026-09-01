Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας – 3 νεκροί

Τραγωδία στην Άσφαλτο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η Τροχαία , το δυστύχημα σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 51χρονο άνδρα, μία 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.