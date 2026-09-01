Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι λήστευαν στο κέντρο της πόλης

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί χτες τα ξημερώματα οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό από 14 έως 17 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι τέσσερις ανήλικοι δρούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο στόχαστρό τους βρέθηκε αρχικά ένας 42χρονος που κινούνταν πεζός στο κέντρο της πόλης. Οι τέσσερις νεαροί τον προσέγγισαν και τον απείλησαν με την χρήση βίας για να αρπάξουν χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια προσέγγισαν έναν 71χρονο άνδρα ο οποίος κινούνταν στην παραλιακή. Άφου του άσκησαν σωματική βία του πήραν το τσαντάκι το οποίο είχε μέσα 750 ευρώ. Ακόμη του έκλεψαν δύο κινητά τηλέφωνα και κάποια προσωπικά έγγραφα.

Ο 71χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Και οι τέσσερις πρόκειται να περάσουν το κατώφλι του Εισαγγελέα.