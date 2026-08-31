Θανατώσεις κοπαδιών λόγω αφθώδους πυρετού

Χωρίς ζώα και εισόδημα στη Λέσβο

Συγκίνηση προκαλεί το βίντεο που ανάρτησε ένας κτηνοτρόφος της Λέσβου που τον δείχνει να αποχαιρετάει το κοπάδι του ενώ οδηγείται σε θανάτωση λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

“Αυτό το κοπάδι είναι η οικογένειά μου. Ζούμε τόσα χρόνια μαζί”, δήλωσε συγκινημένος στον ALPHA.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν μέτρα από την πολιτεία για την αναχαίτηση της νόσου.