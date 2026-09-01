Νεκρός 56χρονος οδηγός από τη Ρουμανία

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με νταλίκα στο 9ο χλμ. της επαρχιακής οδού Θηβών–Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με την επικαθήμενη νταλίκα, η οποία ήταν φορτωμένη με σίδερα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του αγροτικού εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του.

Δυστυχώς, ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η εικόνα από το σημείο είναι ιδιαίτερα σοκαριστική.

Η Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε αλλοδαπός από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου, στο 9ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θήβας – Λιβαδειάς, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.