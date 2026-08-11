Φωτιά στην Αξό Ρεθύμνου – Πυκνός μαύρος καπνός

Συναγερμός σήμανε στην Αξό Μυλοποτάμου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λιβάδας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες.

Την ίδια ώρα, από την περιοχή έχει καταγραφεί πολύ πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.