Μυστήριο γύρω από τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο άνδρας αγνοούνταν από το βράδυ της Δευτέρας οπότε και τον αναζητούσε η σύντροφός του. Η γυναίκα είχε αναφέρει την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Το υπηρεσιακό όχημα του 34χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο μετέβησαν οι αρχές.

Ο άνδρας φέρει σημάδια σε λαιμό και χέρια ενώ κατά την πρώτη εξέταση διαπιστώθηκαν πνευμονικό οίδημα και σημάδια υποξίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού.