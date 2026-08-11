LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Μυστήριο γύρω από τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο

Εντοπίστηκε μέσα στο υπηρεσιακό όχημα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/08/2026 11:17
Μυστήριο γύρω από τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο
INTIME

Νεκρός εντοπίστηκε ένας αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο άνδρας αγνοούνταν από το βράδυ της Δευτέρας οπότε και τον αναζητούσε η σύντροφός του. Η γυναίκα είχε αναφέρει την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Το υπηρεσιακό όχημα του 34χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο μετέβησαν οι αρχές.

Ο άνδρας φέρει σημάδια σε λαιμό και χέρια ενώ κατά την πρώτη εξέταση διαπιστώθηκαν πνευμονικό οίδημα και σημάδια υποξίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης