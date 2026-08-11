Μυστήριο γύρω από τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο
Νεκρός εντοπίστηκε ένας αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο άνδρας αγνοούνταν από το βράδυ της Δευτέρας οπότε και τον αναζητούσε η σύντροφός του. Η γυναίκα είχε αναφέρει την εξαφάνισή του στις Αρχές.
Το υπηρεσιακό όχημα του 34χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο μετέβησαν οι αρχές.
Ο άνδρας φέρει σημάδια σε λαιμό και χέρια ενώ κατά την πρώτη εξέταση διαπιστώθηκαν πνευμονικό οίδημα και σημάδια υποξίας.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού.
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