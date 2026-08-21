Ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά- Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι

Δυο 16χρονοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Τα δυο παιδιά, τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (20/8/2026), στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας «Ποταμού» στην Επανομή.

Οι δυο νεαροί, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στην θαλάσσια παιδική χαρά, όπου ο ένας εκ των δυο, να αισθανθεί πόνους στο κεφάλι και αδιαθεσία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, έφτασαν στο σημείο, και μετέφεραν τα παιδιά στο νοσοκομείο, όπου μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, έφυγαν, με τη συνοδεία των γονιών τους.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας.