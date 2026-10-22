Φωτιά στα Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε στα Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου, σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Ροδάκινο.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό του μετώπου.

Δύο εναέρια μέσα και οκτώ υδροφόρα οχήματα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν οκτώ υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, καθώς και δύο ομάδες της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, της ΕΜΟΔΕ.

Τις δυνάμεις στο έδαφος υποστηρίζουν δύο εναέρια μέσα. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες στην περιοχή των Μυριοκεφάλων.

Δεν έχει αποτιμηθεί η καμένη έκταση

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για την έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά.

Σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος έως 31 Οκτωβρίου

Η αντιπυρική περίοδος παραμένει ενεργή έως τις 31 Οκτωβρίου. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη, κυρίως κοντά σε ξερά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική.