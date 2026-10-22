Καβάλα: 28χρονος έπεσε σε κάγκελα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καβάλα, όταν ένας 28χρονος εγκλωβίστηκε σε κάγκελα περίφραξης υπαίθριου χώρου, έπειτα από πτώση από ύψος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 18:00. Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον νεαρό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση δεν έχουν διευκρινιστεί.