Ιωάννινα: Λύκος πλησίασε κυνηγό και σκυλιά στην Τύμφη

Λύκος βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από κυνηγό, μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων, και τα σκυλιά της ομάδας του στην κορυφή της Τύμφης.

Το περιστατικό, που έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και γνωστοποιήθηκε από τον Σύλλογο, προκαλεί ανησυχία για την εξοικείωση άγριων ζώων με την ανθρώπινη παρουσία στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων απευθύνει σύσταση για αυξημένη επαγρύπνηση σε όσους κινούνται στην ύπαιθρο, με ιδιαίτερη αναφορά σε κυνηγούς, κτηνοτρόφους, περιπατητές και ορειβάτες.

Η προσέγγιση του λύκου στην Τύμφη

Το συμβάν σημειώθηκε στην κορυφή της Τύμφης, όπου ο κυνηγός βρισκόταν μαζί με τα σκυλιά της ομάδας του. Η καταγραφή του περιστατικού προστίθεται στα δεδομένα που δείχνουν ότι η επαφή άγριων ζώων με ανθρώπους αποκτά νέα χαρακτηριστικά στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι σκύλοι εργασίας, φύλαξης ή συντροφιάς μπορεί να αποτελέσουν συχνό πρωταρχικό στόχο επίθεσης από άγριους θηρευτές. Για τον λόγο αυτό καλεί κυνηγούς και κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινούνται με ζώα.

Οι περιπατητές και οι ορειβάτες καλούνται να αποφεύγουν τις μεμονωμένες μετακινήσεις και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα στις ορεινές διαδρομές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή εγκατάλειψης υπολειμμάτων τροφών.

Η εύρεση τροφής κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να προσελκύει άγρια ζώα και να ενισχύει την εξοικείωσή τους με την ανθρώπινη παρουσία, φαινόμενο που αναφέρεται ως habituation.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων