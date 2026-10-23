Φοροδιαφυγή- μαμούθ από αλυσίδα εστίασης

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, ακόμη και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ασκήθηκε εναντίον του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστίασης, και των άλλων 22 συλληφθέντων, για την απατή των 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρχές, ερευνούν την εμπλοκή και των συνεργαζόμενων καταστημάτων, ενώ στον αέρα βρίσκονται οι δυόμισι χιλιάδες εργαζόμενοι, στα κλειστά πλέον, καταστήματα.