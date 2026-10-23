LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Φοροδιαφυγή- μαμούθ από αλυσίδα εστίασης

Για κακούργημα οι 23 συλληφθέντες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 19:57

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, ακόμη και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ασκήθηκε εναντίον του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστίασης, και των άλλων 22 συλληφθέντων, για την απατή των 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρχές, ερευνούν την εμπλοκή και των συνεργαζόμενων καταστημάτων, ενώ στον αέρα βρίσκονται οι δυόμισι χιλιάδες εργαζόμενοι, στα κλειστά πλέον, καταστήματα.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης